Kapalı alanlarda bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kapalı alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planını kararlılıkla uygulayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ziyarete kapalı alanlarda da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda müzeler ve kültür sanat alanları başlayan çalışmalar Porsuk Konukevi'nde devam ediyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile pandemi sürecinde vatandaşlara yardım eli uzatan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte kapalı olan alanlarda da bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ve Çağdaş Cam Sanatları Müzesi başta olmak üzere Opera ve ESMEK Kurs Merkezleri'nde gerçekleştirdiği bakım çalışmalarına Porsuk Konukevi'nde devam ediyor. Turistlik alanlar başta olmak üzere vatandaşlara hizmet verilecek alanları hazırladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tarihi bir bina olan Porsuk Konukevi'nin hem içi hem de dışında bakım çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:49 Kaynak: Bültenler
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