Kapalı alanların dezenfeksiyonu için cihaz geliştirdiler - Son Dakika

Eskişehir'de bir firma, kapalı ortamlarda ultraviyole (morötesi) ışınlarla dezenfeksiyon sağlayan cihazın prototipini geliştirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hijyenin daha fazla önem kazanmasından yola çıkarak "Allium" adlı proje hazırladı. Proje kapsamında morötesi ışınımın antiseptik etkisiyle tasarlanan prototip, özellikle tren ve tramvay vagonlarında, otel, hastane, derslik, market, kafe, ibadethane gibi kapalı alanlarda yüzey ve ortam dezenfeksiyonuna yönelik üretildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan El, AA muhabirine, salgının başlamasından bu yana herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını, firmalarının da yeni fikir ve tasarımlar ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi. Ultraviyole konusunda deneyimli bir firma olduklarını belirten El, "Ultraviyole dünya genelinde kullanılan bir teknoloji. Disiplinli bir çalışmanın ardından yüzde 100 başarı sağladık. Bir marketin içindeki dizaynıyla bir vagondaki dizaynı aynı olmayacak." dedi.

El, cihazı en verimli temizliği yapacak hale getirmek için geliştirmeye devam ettiklerini anlattı. Beyaz eşya ve yardımcı otomotiv sanayisi alanlarında 50 yıldır seri üretim yaptıklarını dile getiren El, "Manevra kabiliyeti yüksek bir milletiz. 3 aylık kısa bir sürede, azimli ve disiplinli bir çalışmayla bu ürünü ortaya çıkardık. Bunun gibi insanların ihtiyacını giderecek, hayatlarını kolaylaştıracak yerli ve milli üretimi sunabilecek güçte olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge merkezindeki 6 mühendis tasarlayıp üretti

Proje Sorumlusu Makine Mühendisi Atakan Konca da cihazın tasarım, yazılım ve prototip üretiminin Ar-Ge merkezinde çalışan 6 kişilik mühendis ekibince yapıldığını aktardı. Cihazın tren ve tramvay vagonu gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra otel odası, hastane odası, derslik, market, kafe, restoran ve ibadethane gibi birçok kapalı alanda zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için uygun olduğunu bildiren Konca, şöyle konuştu:

"Tasarımda kullanılan parçaların çok büyük bir bölümü yerli üretim malzemelerden seçilmiştir. Bu sayede toplumun faydasına bir ürün ortaya çıkartırken aynı zamanda yerli ve milli üretim fikrinin uygulanmasına da katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Tasarımı ve imalatı tamamlandıktan sonra dezenfeksiyon mekanizmasını modellerken yaptığımız hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla akredite bir mikrobiyoloji laboratuvarında cihazımızı bakteri ve küfler üzerinde denedik. Aldığımız sonuçlar Allium'un dezenfeksiyon işlevini yüzde 100 başarı ile gerçekleştirdiğini gösterdi ve etkinliğini kanıtladı.

Cihazımızı belgelendirmek üzere girişimlerde de bulunduk. Halihazırda marka tescili, tasarım tescili, patent tescili ve TSE belgesi için başvurularımızı yaptık, süreçlerin sonuçlanmasını bekliyoruz."