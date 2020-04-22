Kapalı camiyi yardım marketine çevirdiler - Son Dakika

Bilecik'te markete dönüştürülen bir cami, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklar.



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Sanayi Cami İmam Hatibi Yunus Topçu ile Sümerler Cami İmam Hatibi Taner Vural, hayırseverlerin katkısıyla, Sümerler Cami'ni, 'Bu Ramazan ve Her Zaman Biz Bize Yeteriz Bozüyük' adıyla cami markete dönüştürdüler. Caminin giriş bölümünde, ayakkabıların konulduğu bölüm temizlenerek, bu amaçla kullanılmaya başlandı.



Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılanacağını anlatan Yeni Sanayi Cami İmam Hatibi Yunus Topçu, "Ramazan ayının gelmesi Korona virüs Covit-19 hastalığının da nüksetmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı Bozüyük İlçe Müftülüğü olarak böyle bir projeye başladık. İmkanı olanların getirdiğinin burada sergilediği, ihtiyacı olanlarında alacağı böyle bir market oluşturduk. Çünkü bunu oluşturmamızdaki sebep burada ihtiyaç sahipleri kendi paketlerini kendi ihtiyaçlarını kendileri oluştursun istedik. Bunun yanı sıra hazır paketlerde dezenfektan, deterjan buna benzer temizlik malzemesi oluyor. Biz istedik ki ihtiyaç sahiplerinin deterjan ihtiyacı varsa, çamaşır suyu ihtiyacı varsa, bunları da alsın. İnşallah bunları 65 yaş altındakiler kendileri gelip alıyor, 65 yaş üstündekine de biz telefonla ulaşıp liste oluşturup onlara da evlerine kadar götürüyoruz. İnşallah insanlara insanlığa Bozüyük'e faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.



Vatandaşlar, "Görevlilerimizi tebrik ederiz. Görevlilerimizden ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dediler. - BİLECİK