Son Dakika Haberleri: Kapalı çarşı esnafının geleneksel iftarı

Kapalı çarşı esnafının geleneksel iftarı

7 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan tarihi kapalı çarşı esnafı iftarda bir araya geldi.

Kapalı çarşı esnafının geleneksel iftarı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan tarihi kapalı çarşı esnafı iftarda bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında düzenledikleri iftar yemeğinde müşterileri, aileleri ve diğer çarşı esnaflarıyla bir araya gelinen iftar yemeğinde yaklaşık 300 kişi bir araya geldi. Programda Üzüm Pazarı camisinin görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Kapalı çarşı esnaflarından Demet Yülü, bu yıl iftar organizasyonunda birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini ifade etti.

Kapalı çarşı esnaflarından İsmail Ören ise "Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar soframıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Simav esnafımızın kapısı ve sofrası her zaman açıktır" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Simav, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş! TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalı çarşı esnafının geleneksel iftarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]