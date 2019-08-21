Son Dakika Haberleri: Kapalı çarşı ihalesi yapıldı
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Kapalı çarşı ihalesi yapıldı

23 dakika önce

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, Kapalı Çarşının restorasyonu ile ilgili ihalenin sonuçlandığı belirtildi.

Kapalı çarşı ihalesi yapıldı, System.String[]

Elazığ Belediyesi tarafından Açık İhale Usulü ile yapılan ve 3 firmanın teklif verdiği Kapalı Çarşı Restorasyonu ihalesi sonuçlandı.

Elazığ Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 100 yıllık geçmişe sahip tarihi Kapalı Çarşının yeni bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılacak restorasyon çalışmalarının ihale sürecinin tamamlanmasından sonra en kısa sürede başlatılacağı belirtilerek; "Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan "Ticaret Doğduğu Sokaklara Dönüyor" başlıklı proje kapsamında restorasyonu yapılacak olan Kapalı Çarşı, alt ve üst yapısının tamamlanmasıyla çok farklı bir görünüme kavuşacak. 100 yıllık bir geçmişi bulunan ve kurulduğu günden bu yana Elazığ'ın mutfak kültürünü ve damak tadını bünyesinde barındıran, bu özelliği ile de turistlerin ilgi odağı olan Kapalı Çarşı, yenilenen yüzüyle şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. İhalenin şehrimize ve çarşı esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, başlatılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şahin Şerifoğulları, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
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