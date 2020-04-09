Kapalı dernek binasında kumar oynayan kişilere para cezası - Son Dakika

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Kapalı dernek binasında kumar oynayan kişilere para cezası
6 saat önce
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi İş Bulma Sokak'taki bir dernek binasına operasyon operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.
Dernek yöneticisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, 7 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmak gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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