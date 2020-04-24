Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı - Son Dakika

Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı

6 saat önce

Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı Kısıtlamaya rağmen kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmadan tespit edildi İçerideki 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı Esenyurt'ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan...

Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı

Kısıtlamaya rağmen kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmadan tespit edildi

İçerideki 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin havalandırma boşluğundan tespit edildi. Açtırılan kapıdan içeriye giren ekipler, toplam 25 bin 200 lira ceza yazarken iş yeri zabıta tarafından faaliyetten men edildi. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerinde oldu bazı iş yerleri geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasadışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İstiklal Mahallesi'nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Kapalı gibi gösterip gizli bölmede kumar oynatıldı

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü. Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.

Toplam 25 bin 200 lira ceza, iş yeri sahibi gözaltında

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişi'ye Hıfsızsıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Daha önce mühürlendiği ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti. Kıraathane faaliyetinden men edildi.

Kapalı görünen kahvede kumar oynayanlar, polise böyle yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:38 Kaynak: İHA

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