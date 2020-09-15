Kapalı Hayvan Pazarı Projesnde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta'da ilçesinde yaptığı hizmet ve hayata geçirdiği projelerle ilçenin kabuğunu kıracak projeleri hayata geçirmek için yeni çalışmalar başlatan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiriyor.

Daha modern bir ilçe için projelerini tek tek hayata geçiren ve yaptığı hizmetlerle halkın takdirini kazanan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 bin metrekare alan üzerinde 3 bin metrekare otopark ve 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan "Kapalı Hayvan Pazarı" projesinin temelinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi. Turanlı "Seçim Öncesi söz verdiğimiz Kapalı Hayvan Pazarı (Mezat) projemiz için göreve geldiğimiz gün itibari ile gerekli kurumlara projemizi sunarak Diyarbakır yolu üzerinde bulunan hazineye ait arazi tahsisi talebinde bulunduk. İlgili kurumlar tarafından talebimize bir yıl aradan sonra ret cevabı geldi. Projemize olumsuz cevap verildiler. Biz de bir yıl gecikmeli de olsa belediye olarak kendi imkanlarımız dahilinde projemize başladık. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cami Mahallesi, Mezbahane yanı, Karşıyaka mezarlığı yolu üzerinde 8 bin metrekare alan üzerinde 5 bin metre kare Kapalı Hayvan Pazarı (Mezat) projemizin zemin dolgu, tesviye ve zemin güçlendirme çalışmalarımızın ardından temeli kazıldı. Allah'ın izniyle kısa sürede projemizi tamamladıktan sonra haftada 1 gün yetersiz olan hayvan pazarımızı 2 güne çıkarmayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu - ADIYAMAN