Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular - Son Dakika

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular

7 saat önce

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdularÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti.

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular

ÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti. İlginç görüntülerin yaşandığı kentte, bazı vatandaşların sahilde çadır kurduğu, bazılarının da kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturduğu görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 12 bin kişinin ölümüne yok açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ve vaka sayılarının günden güne artmasının ardından yetkililer ve uzmanlar 'evde kalın' çağrısında bulundu. 'Evde Kal Türkiye' sloganı günbegün yinelenirken, vatandaşların çağrıya uyması için de sosyal hayatın durdurulmasına karar verildi. Bir yandan meydanlardaki banklar da kaldırılırken, belediye ekipleri de vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam etti.

Tüm önlemlerin ardından Türkiye genelinde sokaklar boş kalırken, bugün havanın güneşli ve 20 derecede olduğu Çanakkale'de ise vatandaşlar dışarı çıktı. Havanın güzel olmasının etkisiyle kendini şehir merkezine uzak sahillere ya da ormanlık alanlara atan vatandaşlar, gün boyu yürüyüş yapıp masa sandalye kurdukları deniz kenarında oturdu.

Vatandaşlar özellikle merkeze bağlı Güzelyalı Köyü'ndeki sahile akın etti. Kumsalın üzerine kurulan kamp sandalyelerine oturan vatandaşlar, deniz havası aldı. Bazılarının da çadır kurduğu görüldü. Çanakkale Belediyesi'ne ait piknik alanının kapalı olmasına rağmen vatandaşların semaver yakıp, çay demlemeleri ve çocuklarıyla balık tutmaları dikkat çekti.

KAHVEHANE KAPANINCA ÖNÜNDEKİ MASAYA OTURDULAR

Köyde de de durum farklı değildi. Köylülerin daha çok kullandığı kahvehaneler kapalı olunca bazı vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktı. Kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturanlar birbirleriyle sohbet etti.

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular

Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:08 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı "ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]