Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular - Son Dakika
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Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular

6 saat önce

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular ÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti.

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular, System.String[]

Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular

ÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti. İlginç görüntülerin yaşandığı kentte, bazı vatandaşların sahilde çadır kurduğu, bazılarının da kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturduğu görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 12 bin kişinin ölümüne yok açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ve vaka sayılarının günden güne artmasının ardından yetkililer ve uzmanlar 'evde kalın' çağrısında bulundu. 'Evde Kal Türkiye' sloganı günbegün yinelenirken, vatandaşların çağrıya uyması için de sosyal hayatın durdurulmasına karar verildi. Bir yandan meydanlardaki banklar da kaldırılırken, belediye ekipleri de vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam etti.

Tüm önlemlerin ardından Türkiye genelinde sokaklar boş kalırken, bugün havanın güneşli ve 20 derecede olduğu Çanakkale'de ise vatandaşlar dışarı çıktı. Havanın güzel olmasının etkisiyle kendini şehir merkezine uzak sahillere ya da ormanlık alanlara atan vatandaşlar, gün boyu yürüyüş yapıp masa sandalye kurdukları deniz kenarında oturdu.

Vatandaşlar özellikle merkeze bağlı Güzelyalı Köyü'ndeki sahile akın etti. Kumsalın üzerine kurulan kamp sandalyelerine oturan vatandaşlar, deniz havası aldı. Bazılarının da çadır kurduğu görüldü. Çanakkale Belediyesi'ne ait piknik alanının kapalı olmasına rağmen vatandaşların semaver yakıp, çay demlemeleri ve çocuklarıyla balık tutmaları dikkat çekti.

KAHVEHANE KAPANINCA ÖNÜNDEKİ MASAYA OTURDULAR

Köyde de de durum farklı değildi. Köylülerin daha çok kullandığı kahvehaneler kapalı olunca bazı vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktı. Kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturanlar birbirleriyle sohbet etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:20 Kaynak: DHA

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