Kapalı kahvehaneye balkondan giren kumru ısıtıcının üzerine yuva yaptı - Son Dakika

Bilecik'te uzun zamandır kapalı olan bir kahvehaneye balkon kapısından giren kumru kuşu, ısıtıcının üzerine yuva yaparak yumurtlarken, işletme sahibi işletmecisi olaya "Boş kalan kahvehanemiz kumruya kaldı " diye esprili bir şekilde yaklaştı.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde bir kahvehaneye açık olan balkon kapısından giren kumru ısıtıcının üzerine yuva yaptı. Kahve sahibi Engin Toku kumrunun yuvasını görünce rahatça girip çıkabilmesi için balkon kapısını açık bıraktı. Kumru yuvasını tamamladıktan sonra 2 tane de yumurta yaparken, olaya işletmecisi esprili bir şekilde yaklaştı. Toku, "Uzun zaman kapalı kalan kahvelerimizi geçtiğimiz aylarda açtık, ama oyun oynanması yasak olduğu için iş yerimiz halen boş. Sadece çay satışı yapıyoruz, ama ne kadar olacak. Kahvenin boş olmasını gören kumru kuşu duvarda asılı olan ısıtıcımızın üzerine yapmış. Sonrasında bizler de yuvayı bozmamak adına ellemedik. Sonra da yumurtlamış. Şimdi yavrularının çıkmasını bekliyoruz. Kahvelerde oyun yasağı olması sebebiyle boş kalınca kahve kumrulara kaldı " dedi. - BİLECİK