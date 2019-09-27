Son Dakika Haberleri: Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek
Son Dakika Spor Haber

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek

55 dakika önce

Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak, hiçbir siyasi parti ve siyasetçinin yanında olmadığını ve sadece Kayserispor'un yanında olduğunu deklare etti.

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek, System.String[]

Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak, hiçbir siyasi parti ve siyasetçinin yanında olmadığını ve sadece Kayserispor'un yanında olduğunu deklare etti.


Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği, sosyal paylaşım sitesindeki deklarasyonunda, "Hiç bir kurumun ve siyasi partinin yanında ve karşısında değiliz. Her zaman takımımızın yanındayız. Muhatabımız Kayserispor Taraftarı ve Kayserispor Kulüp Başkanıdır. Kayserispor'umuzun kuruluşundan bu güne kadar Onursal Başkanımız sayın Mehmet Özhaseki başta olmak yönetici olarak hizmet edenlere, maddi yardım sağlayanlara, tesisleşme konusunda katkı yapan kişi ve kuruluşlara, Kayserispor'a emek veren taraftarına teşekkürü borç bilir, günümüzde ve önümüzdeki zamanlarda Kayserispor'umuza omuz veren her kişi ve kuruluş gönlümüzde olacaktır. 3 yıldır her türlü sıkıntıyı göğüsleyerek zor şartlara rağmen takımı ayakta tutan taraftarımız, yöneticilerimiz ve Başkanımız Erol Bedir ile sıkı işbirliği yaparak üst sıralara zorlayacak potansiyeli olan Kayserispor'umuzu, layık olduğu yere taşımanın gayreti içerisinde olacaktır. Bu açıklamalar dışında ki bizimle ilgili yorum ve görüşler kişilerin kendi düşünceleridir ve onları bağlar. Herşey Kayserispor için" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Kayserispor, Kale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Telekom'dan İstanbul depremi sonrası yeni açıklama: Sorun sadece mobil iletişimi etkiledi
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Çorum kalesi, 'kalekondu'lara teslim Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:49:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nden Kayserispor'a destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]