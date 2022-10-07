Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza - Son Dakika
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Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza

07.10.2022 19:29
Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza

Kocaeli'de polis ekipleri, kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşımacılığı yapan sürücüye 13 bin 440 TL idari para cezası uyguladı.

Kocaeli'de polis ekipleri, kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşımacılığı yapan sürücüye 13 bin 440 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca araç 15 gün trafikten men edildi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servis araçları üzerinde yaptığı denetimlerde bir sürücünün kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşımacılığı yaptığını tespit etti. İncelemede, öğrencilerin oturabileceği ve güvenle seyahat edebileceği standartlara uygun koltukların olmadığı, öğrencilerin sandıklar üzerinde oturarak seyahat ettikleri belirlendi. Sürücü M.A.'nın sürücü belgesinin olmadığı, aracın ise trafikten çekme belgeli olduğu tespit edildi. Araç sürücü M.A'ya 13 bin 440 TL idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza - Son Dakika
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