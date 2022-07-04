Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler tarafından Gebze ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 59 Bangladeş , 36 Afganistan , 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, M.Y. isimli şoför yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Göçmen, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kapalı kasa kamyonette 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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