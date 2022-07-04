Kapalı kasa kamyonette 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kapalı kasa kamyonette 103 kaçak göçmen yakalandı

04.07.2022 19:42
Kapalı kasa kamyonette 103 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 103 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 103 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler tarafından Gebze ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 59 Bangladeş, 36 Afganistan, 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, M.Y. isimli şoför yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Göçmen, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapalı kasa kamyonette 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapalı kasa kamyonette 103 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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