Kapalı kasa minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından durdurulan kapalı kasa minibüsün içinde 11'i çocuk 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolu Adliye Kavşağı'nda yapılan uygulamada otomobil ve kapalı kasa minibüsten şüphelenerek durduruldu. Minibüsün kasa bölümünde, kaçak yollardan yurt dışına götürülmek üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilen 11'i çocuk 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 28 can yeleği ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Afgan göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.