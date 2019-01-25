Son Dakika Haberleri: Kapalı Köy Yolları Açılıyor

Kapalı Köy Yolları Açılıyor

2 saat önce

- İş makinasıyla yol açma çalışması -Drone destekli görüntü Detaylar Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

- İş makinasıyla yol açma çalışması
-Drone destekli görüntü
Detaylar
Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, il genelinde 50 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin bu yolları ulaşıma açmak için aralıksız şekilde çalıştığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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