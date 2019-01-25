Kapalı Köy Yolları Açılıyor

- İş makinasıyla yol açma çalışması -Drone destekli görüntü Detaylar Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

- İş makinasıyla yol açma çalışması

-Drone destekli görüntü

Detaylar

Muş'ta kar ve tipi dolayısıyla 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, il genelinde 50 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin bu yolları ulaşıma açmak için aralıksız şekilde çalıştığını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak