Kapalı Köy Yollarında Hummalı Çalışma

Kar
yağışı ve tipi nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı Ağrı
'da, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilde, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Yağışın etkili olduğu ilçelerden Eleşkirt
'te 40 köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla harekete geçen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sabah erken saatlerde çalışmalara başladı.
2 kepçe, 2 greyder eşliğinde halkın köylerinde mahsur kalmaması için çalışmalarını hızlandıran ekipler, kısa sürede tüm yolları açmayı hedefliyor.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çetinsu köyü yoluna gelen Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürü Burak Sönmez
, çalışmaları yakından takip etti.
Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eleşkirt'tin Ağrı'da en çok kar yağışının yaşandığı ilçe olduğunu hatırlattı.
İlçeye bağlı köy yollarında 2 kepçe, 2 greyder ile 4 farklı noktada çalışma yürüttüklerini aktaran Sönmez, "Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Şimdide ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çetinsu köyündeyiz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün akşam saatlerine kadar tüm köy yollarını açmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Kepçe operatörü Sait Balkız ise sabah erken saatlerde çalışmaya başladıklarını belirterek, "İnşallah bugün tüm köy yollarını ulaşıma açacağız." dedi.