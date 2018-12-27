Son Dakika Haberleri: Kapalı Köy Yollarında Hummalı Çalışma

Kapalı Köy Yollarında Hummalı Çalışma

1 saat önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı Ağrı'da, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kapalı Köy Yollarında Hummalı Çalışma, System.String[]
Kar yağışı ve tipi nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı Ağrı'da, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilde, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerden Eleşkirt'te 40 köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla harekete geçen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sabah erken saatlerde çalışmalara başladı.

2 kepçe, 2 greyder eşliğinde halkın köylerinde mahsur kalmaması için çalışmalarını hızlandıran ekipler, kısa sürede tüm yolları açmayı hedefliyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çetinsu köyü yoluna gelen Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürü Burak Sönmez, çalışmaları yakından takip etti.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eleşkirt'tin Ağrı'da en çok kar yağışının yaşandığı ilçe olduğunu hatırlattı.

İlçeye bağlı köy yollarında 2 kepçe, 2 greyder ile 4 farklı noktada çalışma yürüttüklerini aktaran Sönmez, "Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Şimdide ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çetinsu köyündeyiz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün akşam saatlerine kadar tüm köy yollarını açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kepçe operatörü Sait Balkız ise sabah erken saatlerde çalışmaya başladıklarını belirterek, "İnşallah bugün tüm köy yollarını ulaşıma açacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:26 Kaynak: AA

Eleşkirt, Ağrı, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

PKK'lı Teröristler, Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığını Kazanan AK Partili Taşdemir'i Ölümle Tehdit Etti Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:31:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapalı Köy Yollarında Hummalı Çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]