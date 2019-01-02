Kapalı Köy Yolu Kalmayacak
42 dakika önce
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 23 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Iğdır
'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 23 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca
İlçesine bağlı 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 23 köy yolunu ulaşıma açmak için 24 saat aralıksız çalışıyor.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Iğdır İl Özel İdaresinde görevli Murtaza Polat, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, Tuzluca İlçesinin yüksek kesimlerinde bulunan köy yolları ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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