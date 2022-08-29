2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı - Son Dakika
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2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı

29.08.2022 17:16
2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı

Kapalı kutu ilk iPhone ve iPod rekor bir fiyata açık artırma ile satıldı. 2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone'un kapalı kutu hali için 35 bin 414 dolar ödendi. 2001 yılında piyasaya çıkan ilk iPod ise 25 bin dolar karşılığında satıldı.

Apple ve açık artırma kelimeleri yan yana geldiğinde ilk akıllara gelen, Apple'ın ilk ürettiği bilgisayarlar oluyor. Şirketin ilk ürünü olan ve sadece 200 adet üretilen Apple-1 isimli bilgisayar, kısa süre önce yaklaşık 700 bin dolar karşılığında satılmıştı. Bu kez kutusu açılmayan ilk iPhone ve ilk iPod açık artırma ile satıldı.

KAPALI KUTU IPHONE VE IPOD AÇIK ARTIRMADA SATILDI

Apple-1'in fiyatını 700 bin dolara yakın bir seviyeye çıkaran benzersiz detay, Apple'ın kurucu ortağı Stephen Wozniak tarafından elle lehimlenen bir devre kartına sahip olmasıydı. 2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone'un kapalı kutu hali için 35 bin 414 dolar ödendi.

2001 yılında piyasaya çıkan ilk iPod ise bu açık artırmada yine iPhone RR Auction tarafından 25 bin dolar karşılığında satıldı.

2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı

TEKNOLOJİDE ÇAĞ ATLATTI

İlk iPhone'un tanıtılması ve satışa sunulması, teknoloji tarihinde dönüm noktası oldu. Apple'ın ardından diğer telefon üreticileri de hızlı bir şekilde dokunmatik ekrana sahip telefonlarını piyasaya sürdü ve böylece fiziksel klavyeli telefonlara veda edildi.

3.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ilk iPhone, 412 MHz hızında çalışan ARM 11 işlemciden güç alıyor. 2 Megapiksel arka kameraya sahip olan telefonun ön tarafında kamera yer almıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, İpod, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı - Son Dakika
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