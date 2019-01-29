Kapalı Laparoskopik Yöntemle Sağlıklarına Kavuştular

Rize'de kanser tanısı konulan iki hasta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı laparoskopik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Rize'de kanser tanısı konulan iki hasta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı laparoskopik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.



Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, testis kanseri olan 33 yaşındaki Mehmet Alkan'ın başka bir merkezde yapılan operasyonla testisinin alındığını belirtti.



Yapılan taramalarda hastada yayılma tespit edildiğini, 3 seans kemoterapiyle kitlesi 10 santimetreden 3'e düşürülen hastanın hastanelerine sevk edildiğini anlatan Eren, yapılan değerlendirmenin ardından hastadaki kitlenin, zor ancak başarılı geçen operasyonla alındığını söyledi.



Eren, 65 yaşındaki Hüseyin Kansız'ın ise idrarda zorlanma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hastaya yapılan tetkiklerde değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle hastaya prostat biyopsisi yapılmıştır. Prostat kanseri teşhisi konulan hastaya, yapılan tetkiklerinde kanserin vücuda yayılmadığının anlaşılması üzerine kapalı prostat kanseri ameliyatı yapıldı. Kliniğimizde açık olarak yapılan bu ameliyatı ilk defa laparoskopik yöntemle gerçekleştirdik. Sonrasında tedavisi tamamlanan hasta daha erken sürede şifa ile taburcu edilmiştir."



Eren, vatandaşların tedavi almak için dış merkezlere gitmelerine gerek kalmadan hastanelerinde yapılan başarılı operasyonla hem maddi hem de manevi yıpranma yaşamadan kavuşabileceklerini dikkati çekerek, operasyona katkısından dolayı Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Dil'e teşekkür etti.



Hüseyin Kansız ve Mehmet Alkan ise sağlıklarına kavuştukları için duydukları mutluluğu dile getirerek, ameliyatı gerçekleştiren hekimlere teşekkür etti.



Başhekim Prof. Dr. Hasan Türüt, hastaları çok büyük merkezlerde yapılabilen ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları söyledi:



"Rize koşullarında on beş yıl önce düşünüldüğünde bu operasyonlar hayaldi. Artık rutin olarak bu ameliyatlar hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemiz ismine layık olarak ve gerçek rolüne ait hedeflere göre her gün ayrı bir başarı hikayesi yazıyor. Fiziksel mekan yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşasak da yeni hastanemize kavuştuğumuz zaman ilimizin nitelikli hekimler sayesinde hizmet ivmesi artacaktır. Sadece ilimize değil, bölge halkına üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan nitelikli bir sağlık tesisi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz."

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