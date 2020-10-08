Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (3) - Son Dakika

Yol yapım çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.

Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi