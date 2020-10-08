Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (3) - Son Dakika

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı (3)
08.10.2020 15:14
İnsanların Maraş bölgesine girişi Bölgeyi gezen insanlar Denize giren vatandaşlar Fotoğraf çektiren insanlar Maraş bölgesinden detaylar Henüz açılmayan bölümden detaylar Açılmayan bölgedeki hazırlık çalışmaları Yol yapım çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve...
İnsanların Maraş bölgesine girişi
Bölgeyi gezen insanlar
Denize giren vatandaşlar
Fotoğraf çektiren insanlar
Maraş bölgesinden detaylar
Henüz açılmayan bölümden detaylar
Açılmayan bölgedeki hazırlık çalışmaları
Yol yapım çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.
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