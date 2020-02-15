"Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette" - Son Dakika
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"Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş toplantısında konuşarak "Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş toplantısında konuşarak "Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kapalı Maraş'ta gerçekleştirilen Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı başlıklı toplantıda "Seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, "Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette" diyen Akıncı, Kapalı Maraş konusunun ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan; çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"18 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'nda Meclis'teki tüm parti liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın katılımı ile bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda ortaya konan öneriler arasında bulunan Maronit açılımına öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Kapalı Maraş'ın BM boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı'nda yine tüm tarafların bir araya gelmesiyle ele alınması üzerinde uzlaşıldı; Maronit konusu Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında ileri bir aşamaya taşındı; sonra 4'lü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve Yardımcısı konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığı'nın devrede olmasına gerek olmadığına karar verdiler. O günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmedi.

Maraş konusunda ise bir sonraki hükümet Cumhurbaşkanlığı'ndan habersiz açılım yapmaya karar verdi. Önceleri 'Yalnız envanter çalışması yapacağız' dediler, daha sonra yerleşime açacaklarını da belirttiler; bazen 'Burası tamamen Evkaf'a aittir' derken, bazen de Rumları kastederek 'Eski sahiplerine vereceğiz' dediler. Bugün ne dediklerini de göreceğiz. Yorumlardan anlaşılan bütünlüklü ve tutarlı bir tablonun ortada olmadığıdır.

Kapalı Maraş böyle atıl kalmamalı elbette; ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan; çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur. Yoksa yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır."

(İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
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