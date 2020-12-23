Kapalı mekanlarda virüs tehdidine karşı Hycanx Hepa+UVC Sistemi geliştirildi - Son Dakika

Kapalı mekanlarda virüs tehdidine karşı Hycanx Hepa+UVC Sistemi geliştirildi

23.12.2020 09:25
Kapalı mekanlarda virüs tehdidine karşı Hycanx Hepa+UVC Sistemi geliştirildi, System.String[]

Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, Canovate Group tarafından üretilen, dünyada "ilk" ve "tek" olan HyCanx Hepa+UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi ile kamu binaları, okullar, üniversiteler, hastaneler, plazalar, AVM'ler, oteller, fabrikalar, spor salonları gibi kapalı...

Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, Canovate Group tarafından üretilen, dünyada "ilk" ve "tek" olan HyCanx Hepa+UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi ile kamu binaları, okullar, üniversiteler, hastaneler, plazalar, AVM'ler, oteller, fabrikalar, spor salonları gibi kapalı tüm mekanlardaki Kovid-19 dahil tüm virüs ve bakterilerin, yüzde 99 oranında etkisiz hale getirildiğini ve bulaşma riskinin sona erdiğini bildirdi.

HyCanx Hepa+UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi ile öğrencilerin okul/üniversite, çalışanların plaza/ofis, vatandaşların otel/AVM gibi kapalı mekanlara girmesinin önündeki virüs ve bakterilerin bulaşma riski sona erecek.

Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, HyCanx Hepa+UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şirket olarak yüzde 100 yerli olduklarını belirterek, data center'dan fiber optiğe, elektro-optik sistemlerden savunma sanayisine, balistik sistemlerden ısıtma soğutma sistemlerine kadar geniş yelpazede ileri teknoloji ürünleri ürettiklerini anlattı.

Gür, ürettikleri ürünlerin yüzde 70'ten fazlasını 80 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

" Çekmeköy'deki 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikamızdaki mühendislerimiz ve 950 çalışanımız ile son aylarda Kovid-19 virüsünü kapalı mekanlarda etkisiz hale getirmek için Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada, iklimlendirme/havalandırma sistemleri ile entegre çalışan dünyada ilk ve tek ürün olan HyCanx Hepa+UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi'ni geliştirdik. Hycanx Hepa+UVC Sistemi ile kamu binaları, okullar, üniversiteler, hastaneler, plazalar, AVM'ler, oteller, fabrikalar, spor salonları gibi kapalı tüm mekanlardaki Kovid-19 dahil tüm virüsler ve bakteriler, yüzde 99 oranında etkisiz hale getiriliyor ve bulaşma riski sona eriyor."

"Sistem, kapalı mekanlarda gerekli sterilizasyonu sağlayacak"

Can Gür, sadece Kovid-19 tehdidi değil, bundan sonra karşılaşılabilecek tüm virüs tehditlerine karşı sistemin kapalı mekanlarda gerekli sterilizasyonu sağlayacağını kaydetti.

Geliştirilen ürünün tamamen yerli ve milli olduğuna işaret eden Gür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geliştirilen sistem ile tüm kapalı ortamlar, bir ameliyathane kadar virüslerden arındırılmış olacak. Bu konudaki tüm test ve sertifikasyon işlemlerini tamamladık. Ürünümüzü artık Türk ve dünya pazarına sunmuş durumdayız. Ürünümüz HyCanx Hepa+UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi, yüksek teknolojiye sahip. Merkezi klima sistemlerine entegre edilen HyCanx Hepa+UVC Sistemi, özel olarak tasarlanmış 3 katmanlı filtreleme olan G4, Fotokatalitik Filtre, HEPA Filtre + UVC dezenfeksiyon sisteminden oluşuyor. Piyasada bu özelliklere sahip başka bir ürün henüz geliştirilmedi. Dünyada bu sistemin ilk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Bu sistemin büyük AVM'ler, plazalar, kampüslerin dışında küçük ölçekli kapalı mekanlarda da kullanılabileceğini aktaran Gür, hava temizleyici sistemlere entegre edilen Hepa+UVC Kombo kombinasyonu ile virüsün yine aynı şekilde elimine edilebileceğini söyledi.

Tüm kapalı mekanlara kolaylıkla uygulanabiliyor

Verilen bilgiye göre, sistem, iklimlendirme/havalandırma sistemleri bulunan tüm kapalı mekanlara kolaylıkla uygulanabiliyor.

HyCanx Hepa+UVC Mobil Hava Temizleme Cihazları, merkezi iklimlendirme/havalandırma sistemi olmayan kapalı alanlarda da kullanılabiliyor. HyCanx Hepa+UVC hava temizleme cihazları, 4 katmanlı filtreleri ile otel odaları, okullar, lokanta/kafeler, berberler/güzellik merkezleri, evler gibi kapalı mekanlara zemin tipi veya duvar tipi olarak yerleştirilebiliyor.

HyCanx Hava Temizleme Sistemi'nde, virüslerin öldürülmesinde en etkin yöntemlerden olan UV ışın teknolojisi ile birlikte Ti02 kaplı fotokatalitik filtre ve havadaki zararlı partiküllerin tutulmasında en güçlü sistem olan H13 seviyesindeki hepa filtre kombinasyonu Hycanx Hepa+UVC kanal tipi hava temizleme ünitelerinde mevcut teknolojiyi ayrıştıran özellikler olarak yer alıyor.

HyCanx sistemindeki UVC kaynaklar, virüslerin maksimum derecede etkisiz hale getirildiği tespit edilen dalga boyunda çalışıyor ve HyCanx Hepa+UVC Sistemleri, TÜV sertifikasına sahip bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Canovate Elektronik, hastaneler, Kamu, Gür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalı mekanlarda virüs tehdidine karşı Hycanx Hepa+UVC Sistemi geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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