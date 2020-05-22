Kapalı olan imalathane, iş yerleri ve iş hanları ilaçlanamadı, vektörel mücadele aksadı - Son Dakika

Kapalı olan imalathane, iş yerleri ve iş hanları ilaçlanamadı, vektörel mücadele aksadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz, pandemi sürecinin vektörle mücadelede olumsuz etkileri olduğunu belirterek, "Mart ayından itibaren turistik tesislerin, imalathanelerin, restoran ve kafelerin, iş hanlarının kapalı olması, ilaçlama çalışmalarında birtakım...

Kapalı olan imalathane, iş yerleri ve iş hanları ilaçlanamadı, vektörel mücadele aksadı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz, pandemi sürecinin vektörle mücadelede olumsuz etkileri olduğunu belirterek, "Mart ayından itibaren turistik tesislerin, imalathanelerin, restoran ve kafelerin, iş hanlarının kapalı olması, ilaçlama çalışmalarında birtakım zorluklar yaşanmasına sebep oldu. Normalleşme süreciyle açılan turistik tesislerin, havuzların sinek yataklarının ilaçlanmasıyla sorunlar ortadan kalkacaktır" dedi.


Oğuz, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği vektörle mücadele toplantısında açıklamalarda bulundu. Cem Oğuz, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için vektörel mücadele çalışmalarını 19 ilçe ve kırsal bölgelerde bin 357 personel, 136 araçla, 20 bin 177 kilometrekare alanda başta sivrisinek olmak üzere karasinek, hamamböceği, fare gibi halk sağlığını tehdit eden haşereye karşı biyolojik, kimyasal, fiziksel ve kültürel mücadelelerini hız kesmeden devam ettirdiğini belirtti. Antalya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Oğuz, "225 personel ve 53 araç ile başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, toplu taşıma araçlarında 27 bin 625 noktada dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığımızca uygun bulunan kimyasallar ile yürütülüyor" dedi.


Kış aylarında dahi haşerelerin barınabileceği noktaların ilaçladığını ifade eden Oğuz, "Çalışmalar kapsamında çöp bidonları, fosseptikler, bataklıklar, havuzlar, akışı olmayan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, umumi tuvaletler, rögarlar, hayvan barınakları periyodik olarak ilaçlanıyor. Denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılmaktadır. Çevrede kontrolsüz olarak bulunan içlerinde biriken su ile larva üremesine neden olan atık araç lastikleri de topluyoruz" diye konuştu.


"Pandemi etkiledi"


Pandemi sürecinin vektörel çalışmaların bazı noktalarda yapılamamasına neden olduğuna değinen Oğuz, "Mart ayından itibaren turistik tesislerin, imalathanelerin, restoran ve kafelerin, iş hanlarının kapalı olması, ilaçlama çalışmalarında birtakım zorluklar yaşanmasına sebep oldu. Kentteki 5 bin 55 ticari nitelikli havuz ile sitelerde bulunan 6 binin üzerindeki havuzların kapalı ve bakımsız bırakılması, hidrofor, içme suyu deposu, gün ısıların bakımsızlıkları ve dezenfektan eksiklikleri, çöp konteynırlarının hijyen endişesi ile kapaklarının açık bırakılması gibi etkenler vektör popülasyonunu arttırmıştır. Öte yandan kapalı yerlere müdahale edemememiz de bazı sorunlar yaşanmasına neden olmuştur" ifadelerine yer verdi.


"Vatandaşa düşenler"


Coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle sivrisinek, hamam böceği, karasinek ve yakarcanın Antalya'da çok daha kolay üreyebildiğini kaydeden Cem Oğuz, "Küçük bir su birikintisinde bile binlerce larva üreyebilmektedir. Bu nedenle haşere ile mücadelenin istediğimiz başarıya ulaşmasında vatandaşlarımızın da desteğini alabilmemiz önemlidir. Küçük kaplarda, bina bodrumlarında su birikintisi oluşmasının önlenmesi, fosseptik taşkınlarının önlenmesi, fosseptik kapaklarının onarılması ve kesinlikle açık bırakılmaması gerekir. Bina bodrumlarının temizliğine özen gösterilmesi ve su sayaçlarından, atık su borularından su sızıntılarına karşı tedbirli olunması önemlidir. Fosseptik ve rögar kapaklarının belediye ekipleri tarafından rahatlıkla kontrol edilebilecek şekilde açılır ve kapanır duruma getirilmesi, katı atıklarının çöp poşeti içinde konteynerlere bırakılması vektörel mücadelemiz açısından büyük katkıya ve öneme sahiptir" dedi.


"Çözüme kavuşacak"


Dumanla ilaçlama yapılmamasına da değinen Oğuz, "Dumanlama çalışmasını göremeyen halkımızda ilaçlama yapılmadığı endişesi uyanmaktadır. Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda ve ülkemizin mevzuatları çerçevesinde mazot bazlı dumanlama yapılması yasaktır. Pandemi süreci ile birlikte gelişen tüm olumsuzluklara rağmen dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Normalleşme süreciyle birlikte vektörel kaynaklı tüm sorunların hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulduğunu göreceğiz" ifadesini kullandı.


"Gün ısı etkisi"


Gün ısılarının bol olduğu kentte bu sistemlerin denetimsiz ve bakımsız bırakılmasının sinek üremesine kaynak olduğunu vurgulayan Oğuz, "Halkımızdan gün ısıların kontrol edilmesini, bakımının yapılmasını talep ediyoruz" dedi.


"Şikayet oranı aynı"


Geçen yılki çalışmaları aynı şekilde yürüttüklerini kaydeden Oğuz, "Geçmişteki sinek oranları ile bu yılki oranların arasında çok küçük artış var. Bu pandeminin etkisiyle. Ama onları da normalleşme süreciyle açılan turistik tesislerin, havuzların, sinek yataklarının ilaçlanmasıyla sorunlar ortadan kalkacaktır. Geçen yılın aynı döneminde bin 827 şikayet geldi, bu yıl ise bin 220 şikayet aldık. Bin 216'sına cevap verdik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Cem Oğuz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapalı olan imalathane, iş yerleri ve iş hanları ilaçlanamadı, vektörel mücadele aksadı - Son Dakika

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