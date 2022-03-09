KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR - Son Dakika
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KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR

09.03.2022 23:27

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kapalı olan bir iş yerinin kepenklerine ateş açıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kapalı olan bir iş yerinin kepenklerine ateş açıldı. Olay yerinin 500 metre uzağında yakalanan, yaşları 16- 17 arasında değişen 2 çoçuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Eşarp ve şal ürünleri satışı yapılan bir iş yerinin kapalı olan kepenklerine tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi olay yerinin 500 metre uzağında yakaladı. Polis, yaşları 16- 17 arasında değişen 2 kişiyi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olay yerinde yapılan incelemede iş yerinin kapalı olan kepenklerine 5 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, olay yerinde bulduğu 5 adet kovanı incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR
KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR
KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR
KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR

YORUMLAR
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Ankara, Polis, Çocuk, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAPALI OLAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR, 500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR - Son Dakika
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