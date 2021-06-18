KAPALI OLMASI GEREKEN BARDAKİ EĞLENCEYE 182 BİN TL CEZA - Son Dakika

ADANA polisi, kapalı olması gerekirken müzik eşliğinde eğlence yapılan bara düzenlenen baskında 39 kişiye 182 bin TL ceza yazıldı, iş yeri ise mühürlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir barda eğlence yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu eğlence mekanının çevresinde önlem aldı. Müşteri görünümünde içeriye giren bir polisin yaptığı keşfin ardından ekipler şok baskın yaptı. Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 39 kişiye, pandemi tedbirlerini ihlalden 182 bin TL para cezası uygulanırken, iş yeri ise mühürlendi.