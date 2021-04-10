"Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz" - Son Dakika

"Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz"

10.04.2021 12:02

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her yıl yaklaşık 8 milyon insan, hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her yıl yaklaşık 8 milyon insan, hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor. Can kayıplarının yaklaşık 3 milyonu ise kapalı ortam hava kirliliğine bağlı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Evlerimizde bile, bulunduğumuz tüm kapalı ortamlarda, hava yerine zehir soluyoruz" diyerek, alınabilecek önlemlere dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon insan hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu kayıpların çoğunun sebebi dış ortamdaki havanın kirliliği olsa da yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybetme nedeni de kapalı ortamdaki havanın kirli olması.

İç ortamdaki kirli havayı solumaktan kaçınmanın yolları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, kapalı ortamdaki hava kirliliğinin dış mekanlara göre daha fazla olabildiğini belirterek, "Kirli havayı soluma nedeniyle gelişen hastalık ve ölümlerle ilgili veriler, hava yerine zehir soluduğumuz konusunda bizleri uyarıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'görünmez katil' olarak adlandırdığı hava kirliliğine dayalı hastalıklardan her yıl milyonlarca insan yaşamını kaybediyor. Özellikle de çocuklar, yaşlılar, kronik hastalıkları olan insanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Dışarıdaki hava kirli olunca evler, ofisler ve kamuya açık alanlardaki kapalı ortam havasının da kirli olması kaçınılmaz. Kullanılan temizlik ürünleri, yemek buharları, saç spreyleri, evcil hayvanlar, yapı malzemelerinin salgıladığı gazlar gibi saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etken, kapalı ortam havasının kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor" dedi.

Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara ek olarak kapalı ortamlarda, hava kalitesini artırmak yerine, sadece içerideki mevcut havanın dolaşımını sağlayan ısıtma – soğutma sistemleri de oluşacak risklerin artmasına neden oluyor. Kapalı ortam havasının kalitesi Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulmalı. Dolayısıyla hem bunu sağlayacak hem de ortam havasındaki virüs ve bakterileri çekerek filtreleyebilen havalandırma sistemleri de bir gereklilik halini aldı."

HAVA ÖLÇÜMLEMESİNİ DE GÖSTERİYOR

Kapalı ortam havasının kalitesini artırmak için sık sık camların açılarak dışarıdaki havanın içeri girmesini sağlamanın da yeterli olmadığını söyleyen Yakupoğlu, kapalı ortam havasında bulunan ve insan sağlığını tehdit eden partikülleri filtreleyen Froumann Profesyonel Hava Temizleme Cihazları'nı kullanmanın önemine dikkat çekti. Yakupoğlu, "Günümüzde hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşmasına ek olarak yaşadığımız pandemi süreci, kapalı ortam havasının kalitesi konusunda bir bilinç oluşmaya başlamasını sağladı. Froumann cihazları kapalı ortamdaki kirli havayı çekip filtreleyerek, temiz hava olarak ortama geri veriyor. Üstelik üzerindeki göstergelerle bulunduğunuz ortamdaki havanın ölçümlemesini de görmenizi sağlıyor" diye konuştu.

"300 METREKAREYE KADAR TÜM KAPALI ORTAMLARDA ETKİLİ"

Burak Yakupoğlu, geliştirdikleri cihazların bu özelliği ile ofis, ev ve kamuya açık alanlar için de umut olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar, odalar arası taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkanı sunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile 'güvenli nefes alanı' oluşturarak, kaliteli havayı güvenle içinize çekebilirsiniz. Froumann, Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle Kovid-19'u yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka. Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor. Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek, N100 SDS, N90 SDS, N100, N90, N80 olmak üzere beş farklı tipte cihazımız var. 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan tüm kapalı ortamlarda havayı filtreleme imkanı sağlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında cihazın okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlar için önemi daha da belirginleşiyor."


Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz
Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz
Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, Hava Kirliliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! "Karımdan şiddet görüyorum" diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' Şafak baskınıyla çökertilen çetenin gizli şifresi çözüldü! ''Kübra hazır gelin'' 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu         
12:35
Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu Üç yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin gelirleri dibe vurdu         
12:14
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor         
10:48
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 ölü, 29 yaralı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi         
09:41
Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı         
09:23
Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı Korona ile bu şekilde mücadele zor! Kısıtlama kurallarını hiçe sayan 17 kişi doğum günü partisinde basıldı         
09:23
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 13:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kapalı ortamlarda hava yerine zehir soluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei