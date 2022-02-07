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Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu - Son Dakika

Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu

07.02.2022 17:12
Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da otoparkta yanan araç güvenlik görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da otoparkta yanan araç güvenlik görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Meydanı Otoparkı'nda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ahmet Cemal adlı kişiye ait 55 MA 2257 plakalı otomobilden çalıştırıldığı esnada dumanlar yükseldi. Otoparkın güvenlik görevlileri motor bölümünden alev çıkan otomobile su ve yangın tüpü ile müdahale etti. Yangının otoparktaki diğer araçlara sıçramaması için yanan otomobil itilerek dışarıya çıkarıldı.

Polis ekipleri gelerek olayla ilgili tutanak tuttu. Otomobil çekici ile otopark girişinden kaldırıldı. - SAMSUN

Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu
Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu
Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu
Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu
Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu

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Cumhuriyet Meydanı, Ahmet Cemal, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapalı otoparkta araç yangını korkuttu - Son Dakika


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