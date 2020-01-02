KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI - Son Dakika

KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI

6 saat önce

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı.

KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI, System.String[]

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı. İtfaiye ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki 2 aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de yangının dairelere ulaşma riskine karşı binadan tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dumandan görüntü

İtfaiyenin duvarı kırması

Binanın tahliyesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Altındağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
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