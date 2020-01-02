Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki 2 araç yandı. İtfaiye ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki 2 aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de yangının dairelere ulaşma riskine karşı binadan tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.