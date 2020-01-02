Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika

Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

6 saat önce

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki bir otomobil ve hafif ticari araç yandı.

Kapalı otoparktaki 2 araç yandı, System.String[]

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki bir otomobil ve hafif ticari araç yandı. İtfaiye ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle bina ve otopark girişinden yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki bir otomobil ile hafif ticari aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de dumanın dairelere ulaşma riskine karşı tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı
Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi

Son Dakika Haberleri
13:12 Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
13:11 Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın - Son Dakika
13:08 Büyükşehir, karla mücadeleye hazır - Son Dakika
13:06 Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti - Son Dakika
13:05 Yeşil Yıldız Derneği'nden 2019 çalışmaları - Son Dakika
12:12 Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Son Dakika
11:53 Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 13:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]