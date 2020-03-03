Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı (2) - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı (2) - TBMM - Son Dakika

Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı (2) - TBMM

6 saat önce

Kapalı oturum öncesi dinleyici locasının kapatılması Meclisteki basın ofislerinin kapılarının kilitlenmesi ve kontrol edilmesi TBMM - Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı.

Kapalı oturum öncesi dinleyici locasının kapatılması

Meclisteki basın ofislerinin kapılarının kilitlenmesi ve kontrol edilmesi TBMM - Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı. (2)

Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı (2) - TBMM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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Son Dakika

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