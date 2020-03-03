Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı (2) - TBMM - Son Dakika

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Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı (2) - TBMM
6 saat önce
Kapalı oturum öncesi dinleyici locasının kapatılması Meclisteki basın ofislerinin kapılarının kilitlenmesi ve kontrol edilmesi TBMM - Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:12 Kaynak: AA
Kapalı oturum öncesi dinleyici locasının kapatılması
Meclisteki basın ofislerinin kapılarının kilitlenmesi ve kontrol edilmesi TBMM - Kapalı oturum öncesi gazeteciler çıkarıldı. (2)
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