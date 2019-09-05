Kapalı pazar alanı ve otopark bir arada

Osmangazi Belediyesi, şehrin ahengini bozan pazar yerlerini yeniden düzenleyerek, alışveriş anlayışına kalite getiriyor. Yunuseli Mahallesi'nde otopark ve pazar yerini bünyesinde barındıracak olan kapalı pazar alanı için çalışmalar hızıyla sürüyor.



Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için ilçenin dört bir yerine kapalı pazar yerleri inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde de örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Yeri'nin üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı devam eden kapalı pazar yeri ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin ahengini bozan sokak pazarlarının yerine modern pazar alanları inşa ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışveriş yapması, pazarcı esnafımızın da modern bir yerde hizmet verebilmesi için kapalı pazar yerleri inşa ediyoruz. Yunuseli, planlı yapılaşması ile Osmangazi'nin yeni gelişim bölgesi. Hızla gelişen bu bölgemize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Üstü otopark olacak bu tesisimizin alt katı ise pazar alanı olarak hizmet verecek. 3 dönüm alan üzerine yapılan bu tesis, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak" dedi. - BURSA