Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor - Son Dakika

Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor

14.11.2020 15:38
Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kurtuluş Kapalı Pazarı'nda ekmek mücadelesi veren pazar esnafı, kentte hayli artan Covid-19 vakalarından dolayı çalıştıkları alanın giriş kapılarında HES kodu kontrolünün yapılmasını istiyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Kurtuluş Kapalı Pazarı'nda ekmek mücadelesi veren pazar esnafı, kentte hayli artan Covid-19 vakalarından dolayı çalıştıkları alanın giriş kapılarında HES kodu kontrolünün yapılmasını istiyor.

Eskişehir'de çoğu yere HES kodu ile giriş yapılırken, Kurtuluş Kapalı Pazarında çalışan esnaf da HES kodu uygulaması istiyor. Günde yaklaşık 3 bin vatandaşın ziyaret ettiği kapalı pazarda virüse karşı alınana tedbirlerin yeterli olmadığı belirtiliyor. 450 tezgahın yer aldığı pazar yeri tedirgin ediyor.

"Ürün ve para alış verişinde bulunuluyor HES kodu uygulamasının başlatılması lazım"

Konuyla ilgili konuşan pazar esnaflarından manav Emin Özkaya, pazar kapılarında HES kodu olması gerektiğini söyledi. Özkaya, "Burada 450 tane dükkan var. Buraya giriş çıkışlar çok oluyor. Ancak Korona virüse karşı burada pek bir tedbir yok. Burada çalışan 2 memur arkadaşımız var. Zaman zaman sahada maske kontrolü yapıyorlar. Alınana tedbirleri biz aldık. Buradaki boş yerlere bir sandalye koyduğumuz zaman bile ceza kesiyorlar ama bu zor dönemde yetkili kurumun burada söyleyebileceğimiz her hangi bir katkısı yok. Dolaysıyla burada virüsün yayılması oldukça kolay oluyor. HES kodu uygulaması pazar gibi yerlere şu anda uygulanmıyor. Şehrin belli yerlerinde uygulandığını biliyorum. Bence pazarlarımızda uygulanması gerekiyor. Çünkü burada insanlar temas olmak zorunda. Ürün ve para alış verişinde bulunuyorlar. Bu yüzden burada bu uygulamayı bir an önce başlatılması lazım" diye konuştu.

İsmini belirtmek istemeyen bir başka esnaf ise, Hayat Eve Sığar uygulamasına göre kıpkırmızı olan Eskişehir'de, virüs yayılmasında pazar alanlarının rolü olduğu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor
Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor
Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor
Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor

Koronavirüs, Odunpazarı, Eskişehir, HES kodu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapalı pazar esnafı HES kodu uygulaması istiyor - Son Dakika


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