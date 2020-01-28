Kapalı pazar esnafına yönelik ölçü ve tartı aletleri denetimi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kapalı pazar esnafına yönelik ölçü ve tartı aletleri denetimi - Son Dakika

Kapalı pazar esnafına yönelik ölçü ve tartı aletleri denetimi

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu işbirliğinde Kapalı Pazar'da ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

Kapalı pazar esnafına yönelik ölçü ve tartı aletleri denetimi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu işbirliğinde Kapalı Pazar'da ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.


Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ölçü ve tartı aletleri kontrol edilerek, esnafa doldurmaları için beyanname formları verildi. Gerekli durumlarda ölçü ve tartı aletlerine ilişkin uyarı ve bilgilendirmelerin yapıldığı denetimlerde esnafın muayene ve damgalandırma işlemlerinin yapmaları konusunda bilgi verildi. Denetimlerde esnafın dolduracağı beyanname formlarının Zabıta Müdürlüğü ile Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu'na teslim etmeleri gerektiği belirtildi. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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