Son Dakika › Yaşam › Kapalı pazar esnafına yönelik ölçü ve tartı aletleri denetimi - Son Dakika
Kapalı pazar esnafına yönelik ölçü ve tartı aletleri denetimi
7 saat önce
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu işbirliğinde Kapalı Pazar'da ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu işbirliğinde Kapalı Pazar'da ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.
Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ölçü ve tartı aletleri kontrol edilerek, esnafa doldurmaları için beyanname formları verildi. Gerekli durumlarda ölçü ve tartı aletlerine ilişkin uyarı ve bilgilendirmelerin yapıldığı denetimlerde esnafın muayene ve damgalandırma işlemlerinin yapmaları konusunda bilgi verildi. Denetimlerde esnafın dolduracağı beyanname formlarının Zabıta Müdürlüğü ile Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu'na teslim etmeleri gerektiği belirtildi. - BİLECİK
Son Dakika Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar Otel odasında bir adamla yakalanan kadını, Endonezya'nın ilk "kadın kırbaç ekibi" cezalandırdı Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi