Kapalı Pazar Yeri Açılışı ve Araç Tanıtım Töreni - Son Dakika

KAPALI PAZAR YERİ AÇILIŞI VE ARAÇ TANITIM TÖRENİ 4 Haziran 2021 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ, Kayseri Milletvekilleri ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan "Yahyalı Kapalı Pazar Yeri Açılışı" ile "İş Makinası ve Araç Tanıtım Törenine" tüm halkımız davetlidir. 4 Haziran 2021 Cuma13. 30Camikebir Mahallesi Hal Bölgesi (Ulu Camii Yanı) TÜM ETKİNLİKLER