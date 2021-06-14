Kapalı Pazar Yerindeki 5 Adet Dükkanı Kiralama İhalesi 28 Haziran 2021, 11: 45 - Son Dakika

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Yeni Mahallede 1082 Ada 4 Parselde bulunan aşağıda, iç kapı numaraları metrekaresi, yıllık muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kapalı Pazaryerindeki 10 (on) adet dükkan ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.

No

Dükkan No

İç Kapı No

Alan(m2)

Kullanım Amacı

Muhammen Bedel

(Yıllık Kira Bedeli)

Geçici Teminat %3

Tarih

Saat

21

Dükkan 21

Dükkan 22

Z21

Z22

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

10: 30

22

23

Dükkan 23

Dükkan 24

Z23

Z24

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

10: 45

24

25

Dükkan 25

Dükkan 26

Z25

Z26

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

11: 00

26

27

Dükkan 27

Dükkan 28

Z27

Z28

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

11: 15

28

29

Dükkan 29

Dükkan 30

Z29

Z30

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

11: 30

30

2- İhale 28 Haziran 2021 saat: 10: 30'de Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler aylık kira bedeli (1. 500, 00 TL+KDV) üzerinden yapılacaktır. Kira süresi sözleşme imza tarihinden itibaren başlayacaktır.

3- Dükkanlar 1 (bir) yıllığına kiraya verilecek olup, Kiralar aylık olarak peşin ödenecektir. Kira bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip İdarenin banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90) aylık eşit taksitlerde yatırılacaktır. İlk kira bedeli, sözleşmenin akdedildiği ayın içinde ödenecektir. Takip eden ayın kira bedelleri de ait olduğu ayın 20. günü ödenecektir.

4-Kiralama ihalesine konu dükkanlarda Şarküteri, süt ve süt ürünleri faaliyeti dışında herhangi bir ticari veya esnaf faaliyeti konusu yapılamayacaktır.

5-Geçici teminat bedeli ve şartname bedeli tek dükkan için geçerli olacaktır. Birden fazla dükkan için ihaleye girmek isteyenler bu ücretleri ayrı ayrı yatıracaktır. İstekli, ihalesine iştirak etmek istediği dükkan adedi kadar ihale şartnamesi ve taahhütnamesi almak zorundadır.

6-Bir kişiye en fazla 1 (bir) dükkan verilecektir. İstekli tüm dükkanların kiralama ihalesine katılabilecek olup, ancak ihale sonucu (1) bir dükkan ihalesi üzerinde kaldığında diğer dükkanların ihalesine iştirak edemeyecektir.

7-21 ve 22—23 ve 24—25 ve 26 - 27 ve 28—29 ve 30 nolu dükkanlar yerinde birleştirilmekle tapuda ayrı bağımsız bölümdür. İşbu dükkanların kiralaması beraber yapılacaktır. Başka bir ifade ile bu dükkanların birbirinden ayrı bağımsız kiralamaları yapılmayacaktır.

8-Yakıt, temizlik, güvenlik, aydınlatma v. b. giderlerden kiracı sorumludur.

9-Geçici teminat banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediye Tahsilat Şefliğine yatırılacaktır.

10- İhaleye katılım belgesi Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için ;

Kimlik Fotokopisi Belediye veznesinden alınmış geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu(Tahsilat Şefliğinden) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Tahsilat Şefliğinden) Şarküteri, süt ve süt ürünleri faaliyeti ile iştigal ettiğine dair Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret Odası kaydı Hijyen Eğitim Yönetmeliliğine uygun olarak alınmış hijyen belgesi (Gerçek ve tüzel kişiler için) İmzalı ihale şartnamesi ve taahhütnamesi Gerçek kişilerin dair ikametgah belgesi, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Tüzel Kişiliğin faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ve imza sirküleri Şartname dosyasının idareden satın alındığına ve bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzun aslı 11-İhale şartnamesi ve taahhütnamesi Belediye Tahsilat Şefliği'nden (KDV Dahil) 100, 00 TL karşılığında satın alınabilir.

12- İstekliler 25. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'a kadar Belediyemiz Tahakkuk Şefliğine müracaat edeceklerdir. 25. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım belgesini alarak saat 10: 30' da Belediye Encümen huzurunda hazır olacaklardır. İhaleye katılacak olan Tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiden noterden alacakları usulüne uygun vekaletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur.

13- Belediye ihale yapıp yapmamakla serbesttir.

İhale Tarihi ve Saati 28 Haziran 2021, 11: 45 İlgili Birim/ Müdürlük İhale Durumu Sonuçlanmadı Son Müracaat Tarihi 00 0000, DİĞER İHALELER Kapalı Pazar yerindeki 5 adet dükkanı kiralama ihalesi 28 Haziran 2021, 11: 45 Yeşilkent Mahallesinde klimalı durak yanında bulunan ATM kurulum yeri kiralama ihalesi 28 Haziran 2021, 11: 45

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Yeni Mahallede 1082 Ada 4 Parselde bulunan aşağıda, iç kapı numaraları metrekaresi, yıllık muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kapalı Pazaryerindeki 10 (on) adet dükkan ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.

No

Dükkan No

İç Kapı No

Alan(m2)

Kullanım Amacı

Muhammen Bedel

(Yıllık Kira Bedeli)

Geçici Teminat %3

Tarih

Saat

21

Dükkan 21

Dükkan 22

Z21

Z22

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

10: 30

22

23

Dükkan 23

Dükkan 24

Z23

Z24

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

10: 45

24

25

Dükkan 25

Dükkan 26

Z25

Z26

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

11: 00

26

27

Dükkan 27

Dükkan 28

Z27

Z28

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

11: 15

28

29

Dükkan 29

Dükkan 30

Z29

Z30

60. 00

Ofis ve İşyeri

18. 000, 00 TL+ KDV

540. 00. TL

28. 06. 2021

11: 30

30

2- İhale 28 Haziran 2021 saat: 10: 30'de Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Teklifler aylık kira bedeli (1. 500, 00 TL+KDV) üzerinden yapılacaktır. Kira süresi sözleşme imza tarihinden itibaren başlayacaktır.

3- Dükkanlar 1 (bir) yıllığına kiraya verilecek olup, Kiralar aylık olarak peşin ödenecektir. Kira bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip İdarenin banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90) aylık eşit taksitlerde yatırılacaktır. İlk kira bedeli, sözleşmenin akdedildiği ayın içinde ödenecektir. Takip eden ayın kira bedelleri de ait olduğu ayın 20. günü ödenecektir.

4-Kiralama ihalesine konu dükkanlarda Şarküteri, süt ve süt ürünleri faaliyeti dışında herhangi bir ticari veya esnaf faaliyeti konusu yapılamayacaktır.

5-Geçici teminat bedeli ve şartname bedeli tek dükkan için geçerli olacaktır. Birden fazla dükkan için ihaleye girmek isteyenler bu ücretleri ayrı ayrı yatıracaktır. İstekli, ihalesine iştirak etmek istediği dükkan adedi kadar ihale şartnamesi ve taahhütnamesi almak zorundadır.

6-Bir kişiye en fazla 1 (bir) dükkan verilecektir. İstekli tüm dükkanların kiralama ihalesine katılabilecek olup, ancak ihale sonucu (1) bir dükkan ihalesi üzerinde kaldığında diğer dükkanların ihalesine iştirak edemeyecektir.

7-21 ve 22—23 ve 24—25 ve 26 - 27 ve 28—29 ve 30 nolu dükkanlar yerinde birleştirilmekle tapuda ayrı bağımsız bölümdür. İşbu dükkanların kiralaması beraber yapılacaktır. Başka bir ifade ile bu dükkanların birbirinden ayrı bağımsız kiralamaları yapılmayacaktır.

8-Yakıt, temizlik, güvenlik, aydınlatma v. b. giderlerden kiracı sorumludur.

9-Geçici teminat banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediye Tahsilat Şefliğine yatırılacaktır.

10- İhaleye katılım belgesi Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır. İhaleye katılım belgesi alabilmek için ;

Kimlik Fotokopisi Belediye veznesinden alınmış geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu(Tahsilat Şefliğinden) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Tahsilat Şefliğinden) Şarküteri, süt ve süt ürünleri faaliyeti ile iştigal ettiğine dair Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret Odası kaydı Hijyen Eğitim Yönetmeliliğine uygun olarak alınmış hijyen belgesi (Gerçek ve tüzel kişiler için) İmzalı ihale şartnamesi ve taahhütnamesi Gerçek kişilerin dair ikametgah belgesi, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Tüzel Kişiliğin faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ve imza sirküleri Şartname dosyasının idareden satın alındığına ve bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzun aslı 11-İhale şartnamesi ve taahhütnamesi Belediye Tahsilat Şefliği'nden (KDV Dahil) 100, 00 TL karşılığında satın alınabilir.

12- İstekliler 25. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'a kadar Belediyemiz Tahakkuk Şefliğine müracaat edeceklerdir. 25. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım belgesini alarak saat 10: 30' da Belediye Encümen huzurunda hazır olacaklardır. İhaleye katılacak olan Tüzel kişiler adına katılan kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgelerini ve ihaleye bir başkası adına katılan kişilerin adına katıldıkları kişiden noterden alacakları usulüne uygun vekaletnameyi ihale katılım belgelerine eklemeleri zorunludur.

13- Belediye ihale yapıp yapmamakla serbesttir.