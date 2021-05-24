Kapalı pazar yerine vantilatörlü, fıskiyeli serinlik

Balıkesir'in Havran ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kapalı pazar yerinde vatandaşların ve pazarcıların daha serin bir ortamda alışveriş yapmaları için kurulan serinletici sistem büyük ilgi görüyor.

Sıcak yaz aylarında kapalı Pazar yerinde sıcaklıkların satışları olumsuz etkilemesi sonrasında kurulan fıskiyeli vantilatörlü serinletme sistemi pazarın konforunu artırdı. Sıcaklar nedeniyle özellikle müşteriler kapalı Pazar yerini tercih etmezken kurulan sistem ile artık sıcaklıklar hem alıcıları, hem de pazarcıları rahatsız etmiyor.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer "Havaların sıcaklıkların artısı yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde boya badana, yer çizim işlemlerinden sonra havran kapalı pazar yerimizin klimalarını serinletme sisteminin de bakım onarım çalışmalarını bitirdik, yaz sıcaklarına hazırız. Değerli esnaflarımız ve kıymetli halkımız bu yapılanlar sizlerin rahatlığı temiz ve hijyen bir alışveriş yapabilmeniz için lütfen koruyup kollayalım. Unutmayalım her kamu malında kul hakkı, tüyü bitmedik yetim hakkı olduğu gibi herkesin hakkı var. Sahip çıkalım. Türkiye'nin en güzel ve modern pazar yerine sahibiz kıymetini bilelim. Pazar yerine giriş ve çıkışlarda araç park ederken lütfen dikkat edelim. Elimizdeki değerleri kaybetmeden kıymetini bilelim. Değer verelim. Bu yapılanlar, bu emek, alın teri siz değerli havran halkımız için."dedi. - BALIKESİR