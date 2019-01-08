Son Dakika Haberleri: Kapalı Pazarda Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimi Yapıldı

Kapalı Pazarda Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimi Yapıldı

49 dakika önce

Bilecik Belediyesi Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü iş birliğinde, kapalı pazarda ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

Kapalı Pazarda Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimi Yapıldı, System.String[]
Bilecik Belediyesi Grup ve Ölçüler Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü iş birliğinde, kapalı pazarda ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafa doldurmaları için ölçü ve tartı aletlerine ilişkin beyannameler dağıtılarak ölçü ile tartı aletleri kontrol edildi. Ölçü ve tartı aletlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar ile çeşitli uyarıların yapıldığı denetimler ile vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almaları amaçlanıyor. Öte yandan, denetimlerde beyanname verilen kapalı pazar esnafının Ocak ayından başlayarak Şubat ayının son gününe kadar beyannamelerini Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerektiği bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam
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