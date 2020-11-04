Kapalı pazarda tedbirler artırıldı - Son Dakika

Kapalı pazarda tedbirler artırıldı
04.11.2020 11:01
Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda kapalı pazar girişinde alınan tedbirler artırıldı.
Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda kapalı pazar girişinde alınan tedbirler artırıldı.
Pazar içerisinde ve girişlerinde ilave tedbirler alınırken, ekipler gün boyunca alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte; pazar girişleri teke düşürüldü ve kapalı pazar içerisinde 15 yaşından küçük çocukların girmesinin önüne geçildi. Önceliğin vatandaşların sağlığı olduğu belirtilirken, pazar giriş ve çıkış noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi. - BİLECİK
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