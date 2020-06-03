Kapalı pazarda yaşanan şaşırtıcı kalabalık - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde kapalı pazarda yaşanan kalabalık şaşkınlıkla karşılandı.



Tüm ülkede olduğu gibi Bozüyük'te de yasakların kalkması ve kapalı işyerlerinin açılmasıyla birlikte normalleşme sürecine girildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında her gün açık olan ve vatandaşlara hizmet veren kapalı pazarda dün yaşanan yoğunluk vatandaşların duyarsızlığını net bir şekilde ortaya koydu. Pazarın her gün açık olmasına rağmen özellikle Salı gününü tercih eden vatandaşlar pazarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Zabıta ekiplerinin tüm uyarıları ve sırayla pazara giriş formülüne rağmen yoğunluk engellenemedi. Akın akın pazara koşan vatandaşlar maskeli olmalarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadan alışverişlerini gerçekleştirdiler. Hal böyle olunca yaşanan tablo karşısında duyarlı vatandaşlar, daha ilk günden fazla mı normalleştik yorumları yaptı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı takdirde geriye dönüşün hızlanabileceği vurgulanarak vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi. - BİLECİK