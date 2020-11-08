Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler - Son Dakika

Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler

08.11.2020 10:33

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının ülke genelinde yükselişte olduğu şu günlerde Antalya'daki bir kapalı semt pazarındaki yoğunluk korkuttu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının ülke genelinde yükselişte olduğu şu günlerde Antalya'daki bir kapalı semt pazarındaki yoğunluk korkuttu.

Ülke genelinde Covid-19 vaka sayısındaki artışın durdurulması için yapılan maske, mesafe ve temizlik uyarıları Antalya'daki semt pazarlarında ihlal edildi. Kepez ilçesinde semt pazarındaki alışveriş yoğunluğu tedirgin etti. Pazarın belirli bölümleri tıklım tıklım olurken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Pazarda büyük çoğunluğun maske taktığı görülürken, kuralı bazı esnafın ihlal ettiği görüldü. Bazı esnaf ve vatandaşların görüntülediklerini anlayınca maske taktıkları fark edildi.

Zabıta ekipleri anons ve birebir uyarılarla maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, maskesi olmayan ya da düzgün takmayan esnaf ile vatandaşları uyardı. Vatandaşların özellikle balıkçı tezgahları önünde aşırı bir yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Bir seyyar satıcı ise hem maske satışı yaptı hem de esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirleri noktasında uyarılarda bulundu.

Pazarcı esnafı Sinan Kaya, "Pazarın durumu çok ciddi sosyal mesafe korunmuyor. Zor maske buluyoruz. Biz de zor durumdayız ama işimizin başındayız. İstanbul gibi oldu burası. Tedirginim ama ekmek parası" dedi.

"Satış yapıyor, uyarıyor"

Maske satışı yapan Fikret Gürlü, "Ayakkabıcıydım ama maske satışına geçtim. Maske satışı çok iyi. İnsanların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Pazar çok yoğun herkesin mesafeyi korumasını, maske takmasını istiyoruz. Ben hem uyarıyorum hem de satış yapıyorum. Maskesi olmayana da ücretsiz maske veriyorum" diye konuştu.

"Herkes taksın"

Gülbahar Doğan ise, "Maskemi hiç çıkarmam. Pazar çok kalabalık ama gelmeye mecburum. Millet ağzını kapatsa sorun olmayacak, kapatmayanlardan tedirginim. Herkes taksın kardeşim" dedi.

"Tedirginim"

Çoğu insanda maske olmadığını söyleyen Mevlüt Kavaklı, "Kimse kurallara uymuyor. Pazarda mesafe yapamazsın ama maske kuralını da ihlal eden var. Bu da korunacak kişiye zarar veriyor. Ben de tedirginim pazara gelirken" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler

Koronavirüs, Antalya, Kepez, Esnaf, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler - Son Dakika


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