Kapalı sulama sistemi Eğirdir Gölü'ne nefes aldıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapalı sulama sistemi Eğirdir Gölü'ne nefes aldıracak - Son Dakika

Kapalı sulama sistemi Eğirdir Gölü'ne nefes aldıracak

6 saat önce

Isparta'nın Atabey ilçesinde yapılması planlanan kapalı sulama sistemiyle Eğirdir Gölü'nde tarım için su çekilmesinin önlenip göldeki kuraklığın önüne geçilmesinin yanı sıra rahatça yapacağı sulamayla çiftçinin ekonomik gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Kapalı sulama sistemi Eğirdir Gölü'ne nefes aldıracak, System.String[]

Isparta'nın Atabey ilçesinde yapılması planlanan kapalı sulama sistemiyle Eğirdir Gölü'nde tarım için su çekilmesinin önlenip göldeki kuraklığın önüne geçilmesinin yanı sıra rahatça yapacağı sulamayla çiftçinin ekonomik gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce kuru tarımdan sulu tarıma geçiş yapılan Atabey Ovası'na, Dünya Bankasınca kapalı sulama alanının inşa edilebilmesi için kredi sağlandı. Projeyle 14 bin hektar alana kapalı sulama sistemi yapılmasıyla Eğirdir Gölü'nden çiftçilerin sulamada kullandığı yılda 65 metreküp su artık alınmayacak.

Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, AA muhabirine, kapalı sulama sistemi ihalesinin 1 Aralık'ta geçekleştiğini, proje tamamlandığında Eğirdir Gölü'ndeki çekilmelerin de önüne geçileceğini söyledi. Mevcut eski sulama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını aktaran Atasoy, "Eski sulama sistemiyle aldığımız suyu maalesef sulamada kullanamıyoruz. Bu durum hem üreticimiz açısından hem de göl açısından çok büyük zarara yol açıyor. 14 bin hektardan sanırım şu an 5 bin hektarlık kısım sulanabiliyor." dedi.

Atasoy, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) koordinesinde gerçekleştiğini dile getirdi.


Ekonomiye katkı sağlanacak

Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının da tamamlandığına değinen Atasoy, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası heyeti zaman zaman buraya gelerek çalışmalar yaptı. Projenin parası hazır, şu anda arazi edinimiyle ilgili çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğünce yapıldı. Dünya Bankasına onaya gönderilmiş, onay geldikten sonra ön çalışmalar başlamış olacak. Bu sistem tamamlandığında, kartlı sistemle sulama olacak, her zaman borularda su olacak. Üreticimiz, istediği zaman kartıyla sulamasını gerçekleştirebilecek. 14 bin hektarın şimdi 2 bin 200 hektarı ayrıldı. Geriye kalan yaklaşık 12 bin hektarda sulu tarımda ürün elde edilecek, hem ekonomimize katkı olacak hem de Eğirdir Gölü'nü kurtarmış olacağız. Vatandaşımızın ekonomik geliri de artmış olacak."

Sistem Isparta için önemli

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Eğirdir Gölü'nün sadece Isparta'ya değil, Türkiye'ye lazım olduğunun vurguladı. Eğirdir Gölü'nün kurumaması için yerel yönetimlerin çeşitli tedbirleri aldığını vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Özellikle gölün katı atıktan kurtulması noktasında çok önemli adımlar atıldı. Sıvı atıklar konusu için de alınan tedbirlerimiz var. Göl etrafındaki yaklaşık yüz yerleşim biriminin atığı toplanarak gölden arındıracak. DSİ Atık Su Daire Başkanlığı projesini yaptı. Atabey ilçesine yapılacak bu kapalı sulama sistemi sadece Eğirdir Gölü için değil Isparta için çok önemli. Bu çalışmada emeği geçen devlet büyüklerimize gerçekten şükran borçluyuz."

Eğirdir Gölü, Eğirdir, Atabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:30 Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
17:30 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:30 AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:26 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:25 ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalı sulama sistemi Eğirdir Gölü'ne nefes aldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]