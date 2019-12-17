Kapalı sulama sistemi Eğirdir Gölü'ne nefes aldıracak - Son Dakika

Isparta'nın Atabey ilçesinde yapılması planlanan kapalı sulama sistemiyle Eğirdir Gölü'nde tarım için su çekilmesinin önlenip göldeki kuraklığın önüne geçilmesinin yanı sıra rahatça yapacağı sulamayla çiftçinin ekonomik gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce kuru tarımdan sulu tarıma geçiş yapılan Atabey Ovası'na, Dünya Bankasınca kapalı sulama alanının inşa edilebilmesi için kredi sağlandı. Projeyle 14 bin hektar alana kapalı sulama sistemi yapılmasıyla Eğirdir Gölü'nden çiftçilerin sulamada kullandığı yılda 65 metreküp su artık alınmayacak.

Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, AA muhabirine, kapalı sulama sistemi ihalesinin 1 Aralık'ta geçekleştiğini, proje tamamlandığında Eğirdir Gölü'ndeki çekilmelerin de önüne geçileceğini söyledi. Mevcut eski sulama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını aktaran Atasoy, "Eski sulama sistemiyle aldığımız suyu maalesef sulamada kullanamıyoruz. Bu durum hem üreticimiz açısından hem de göl açısından çok büyük zarara yol açıyor. 14 bin hektardan sanırım şu an 5 bin hektarlık kısım sulanabiliyor." dedi.

Atasoy, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) koordinesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Ekonomiye katkı sağlanacak

Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının da tamamlandığına değinen Atasoy, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası heyeti zaman zaman buraya gelerek çalışmalar yaptı. Projenin parası hazır, şu anda arazi edinimiyle ilgili çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğünce yapıldı. Dünya Bankasına onaya gönderilmiş, onay geldikten sonra ön çalışmalar başlamış olacak. Bu sistem tamamlandığında, kartlı sistemle sulama olacak, her zaman borularda su olacak. Üreticimiz, istediği zaman kartıyla sulamasını gerçekleştirebilecek. 14 bin hektarın şimdi 2 bin 200 hektarı ayrıldı. Geriye kalan yaklaşık 12 bin hektarda sulu tarımda ürün elde edilecek, hem ekonomimize katkı olacak hem de Eğirdir Gölü'nü kurtarmış olacağız. Vatandaşımızın ekonomik geliri de artmış olacak."

Sistem Isparta için önemli

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Eğirdir Gölü'nün sadece Isparta'ya değil, Türkiye'ye lazım olduğunun vurguladı. Eğirdir Gölü'nün kurumaması için yerel yönetimlerin çeşitli tedbirleri aldığını vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Özellikle gölün katı atıktan kurtulması noktasında çok önemli adımlar atıldı. Sıvı atıklar konusu için de alınan tedbirlerimiz var. Göl etrafındaki yaklaşık yüz yerleşim biriminin atığı toplanarak gölden arındıracak. DSİ Atık Su Daire Başkanlığı projesini yaptı. Atabey ilçesine yapılacak bu kapalı sulama sistemi sadece Eğirdir Gölü için değil Isparta için çok önemli. Bu çalışmada emeği geçen devlet büyüklerimize gerçekten şükran borçluyuz."