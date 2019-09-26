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Kapalı süt tesisine dadanan hırsızlar yakalandı

17 dakika önce

Balıkesir'de Köteyli mahallesinde kapalı süt tesisinden hırsızlık yapan zanlıları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Kapalı süt tesisine dadanan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de Köteyli mahallesinde kapalı süt tesisinden hırsızlık yapan zanlıları jandarma ekipleri suçüstü yakaladı. Hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesi Köteyli mahallesinde bulunan ve kapalı durumda bulunan Süt tesislerinden hırsızlık yapıldığına dair alınan bir ihbar üzerine Karesi İlçe Jandarma Komutanlığından görevlendirilen devriyeler süratle anılan bölgeye intikal etmiştir.


Görevli jandarma devriyeleri tarafından işyeri ve çevresinde yapılan kontrol sırasında E.O., Y.Y., K.F. ve A.G. isimli şahıslar, işyerinden çaldıkları 2 adet süt kazanı ve 10 adet peynir üretim kazanını 10 plakalı araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandı.


Bu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan E.O., Y.Y., K.F. ve A.G. isimli şüpheliler sevk edildiği Adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Cezaevine teslim edildi. Hırsızlık olayında kullanılan 10 plakalı araç ile içerisinde ele geçirilen çalıntı malzemeler muhafaza altına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Karesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:52 Kaynak: İHA
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