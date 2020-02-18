Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu - Son Dakika

ANTALYA'da oturan Havva Şen (36), ilk evliliğinden 5 çocuk dünyaya getirdikten sonra 2012 yılında doğum kontrolü için tüplerini bağlattı. Yıllar sonra ikinci evliliğiyle tekrar anne olmak isteyen Şen, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel bir yöntemle ameliyat olup tüplerini yeniden açtırdı. Hamile kalıp, 5 ay önce oğlunu kucağına alan Havva Şen, yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Aksu ilçesinde oturan ev kadını Havva Şen, ilk evliliğinden 5 çocuk dünyaya getirdi. Bebek sahibi olmak istemeyen Şen, 2012 yılında kadın hastalıkları doktoruna giderek tüplerini bağlattı. Eşinden ayrılıp 2014 yılında Mustafa Şen ile (25) tanışan Havva Şen, 2015 yılında nikah masasına oturdu. Yeni eşinden bebek dünyaya getirmek isteyen Şen, kapalı tüplerinin açılması için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Bölümü'ne gelerek muayene oldu. Şen, testler sonrasında 2017 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Burak Karadağ tarafından ameliyata alındı. Laparoskopik yöntemle dikiş atılmadan tüplerin uç kısımları bir araya getirildi. Hamile kalan Havva Şen, 5 ay önce oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

İlk eşiyle ayrılmadan önce tüplerin bağlanması operasyonu geçirdiğini söyleyen Havva Şen, o dönemde çok sayıda çocuk doğurduğu için bir daha anne olmak istemediğini anlattı. Şen, "Hayat şartlarından dolayı ayrıldık. Bir işte çalışmaya başladım ve Mustafa'yla tanıştık. 2015 yılında evlendik. Yeni bir bebeğimiz olmasını istedik. Bu yüzden Burak Karadağ hocama muayene oldum. Yapılan testler sonucunda ameliyata alınarak operasyon yapıldı. 5 ay önce de bebeğimizi kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Hiç umut etmezdim bir daha anne olacağımı. Allah'a şükür bir bebeğimiz oldu. Oğlumuza Emirhan Yunus adını verdik" dedi.

BABA OLACAĞINI UMUT ETMEDİ

İlk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Şen ise, "Eşim tüplerinin bağlı olduğunu, bu yüzden bir çocuk doğuramayacağını söyledi. Başka doktorlar eşimin tüpleri kapalı olduğu için bir daha açılamayacağını söylemiş. Bir tanıdığımız vasıtasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek eşim muayene oldu. Yeni bir yöntemle eşimin tüpleri açıldı ve oğlumuz dünyaya geldi. Hiç umut edemezdim baba olacağımı. Eşimin kardeşi de tüplerini açtırdı ama bebeği olamadı. Şükür ki doğru tedaviyle eşim tekrar anne oldu" dedi.

YÜZDE 75 ORANINDA BAŞARI

Doç. Dr. Burak Karadağ, çoğu kadının gebe kalmamak için tüplerini bağlatarak korunduğunu aktardı. Bu yöntemin geri dönüşümsüz olduğunu belirten Doç. Dr. Karadağ, aradan zaman geçtikçe çocuklarını kaybeden veya ikinci evliliklerini gerçekleştirip tekrar anne olmak isteyen kadınlar olduğunu söyledi. Kapalı yöntemle tüplerin yeniden açılması operasyonun detaylarını anlatan Doç. Dr. Burak Karadağ, şunları söyledi:

"Tekrar anne olmak isteyen kadınların alternatifi ya tüp bebek tedavisi ya da tüplerin yeniden açılması. Özellikle 40 yaş altındaki bu tarz hastalara tüplerinin yeniden açılmasını öneriyoruz. Hastalar böylelikle tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, işlemler, çoğul gebelik riski ve tüp bebek tedavi maliyetinden kurtulmuş oluyor. Bu işlemin başarı oranı literatürde yaklaşık yüzde 50-60'ken, bu yöntemle yüzde 75 başarı oranımız var. Ameliyatta özel bir iplik kullanarak operasyon süresini kısaltıyor, başarı oranımızı da artırıyoruz. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 3 yıl içerisinde 18 vakaya bu işlemi uyguladık ve şu ana kadar 13'ü gebelikle sonuçlandı. Bu operasyonu kapalı yöntemle yapıyoruz. Hastalarımız aynı gün taburcu olabiliyor veya herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde en fazla 1 gün hastanede yatıyor. Yeni yöntemle dikiş atmadan yani ipleri birbirine bağlamadan yaptığımız için tamamen görerek her iki tüpün uç kısımlarını bir araya getirebiliyoruz. Operasyonun en zor ve uzun süren kısmı olan kapalı ameliyat sırasında dikiş atma işlemini yapmadığımız için ortalama operasyon süremiz 60-90 dakika daha kısa oluyor. Tüpleri tam uç uca getirdiğimiz için de başarı oranımız artıyor."