Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor - Son Dakika

Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor

Kalbe giden birden fazla damarda gelişen tıkanıklık, kapalı yöntem ve küçük kesiyle gerçekleştirilen "minimal invaziv endoskopik baypas" ameliyatıyla giderilebiliyor.

Kalbe giden birden fazla damarda gelişen tıkanıklık, kapalı yöntem ve küçük kesiyle gerçekleştirilen "minimal invaziv endoskopik baypas" ameliyatıyla giderilebiliyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde ölüm nedenlerinde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kalp damar cerrahisinde artık açık cerrahi yerine kapalı yöntemlerin tercih edildiğini vurgulayan Durdu, kapalı teknik ve küçük kesi yöntemi ile yapılan ameliyatta başarının da yüksek olduğuna dikkati çekti.

Durdu, "Kalp-damar cerrahisinde minimal invaziv endoskopik baypas diye isimlendirilen kapalı (endoskopik) olarak, küçük kesi açılarak yapılan ameliyatlar büyük önem taşıyor." dedi.

Bu tür ameliyatların hasta ve hekime önemli avantajlar sağladığının altını çizen Durdu, yönteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kısa bir süre öncesine kadar cerrahide açık teknik uygulanıyordu. Yaklaşık 6 yıldır ülkemizde de küçük kesiyle yapılan ameliyatlar yaygınlaşmaya başladı. Gelinen noktada artık kalp damarına baypas yapılması gereken tüm hastalara, kaç damar olursa olsun cerrahi yapabiliyor.

Uygulama, hastanın açık cerrahi ile göğüs kafesi açılmadan, küçük bir kesi açılarak birden çok damara müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Eskiden bir damara yapılabilirken, artık birden çok damara uygulama yaparak, tıkanıklığı açabiliyoruz. Çok damar baypas operasyonları, dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki merkezde yapılabiliyor. Türkiye'de bunu uygulayan birkaç merkezden biriyiz. Son bir yıl içinde uygulanıyor. Özellikle yapılan ameliyatlar, sayılı uygulamalar içinde yer alıyor. Bu yöntem, önümüzdeki süreçte hızla ilerleyecek."

"Minival invaziv cerrahinin, pandemi döneminde önemi daha da arttı"

Durdu, uygulamayla hastanın ameliyat sonrasında toparlanma sürecinin kısaldığını, operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyon riskinin azaldığını vurgulayarak, "Hasta hastanede ne kadar az kalırsa o kadar hastane enfeksiyonu ile karşılaşma riski azalır. Bu kapsamda şu an için hastaların Kovid-19 virüsü ile karşı karşıya kalma oranları da azalacaktır. Bu nedenle minival invaziv cerrahinin, pandemi döneminde önemi daha da arttı." diye konuştu.

Hastaların bu yöntemle ameliyat olduktan yaklaşık 3 gün sonra evlerine gidebildiğini belirten Durdu, "Göğüs kafesi açılarak yapılan ameliyatlarda hastanın en az bir hafta hastanede kalması gerekiyordu." dedi.

"Hastamızın 3 damarına baypas yapılarak tıkanıklık açıldı"

Durdu, kalbe giden 3 damarında tıkanıklık bulunan 52 yaşındaki Rıza Bolat'ın da minimal invaziv endoskopik baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastanın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan incelemelerde kalbe giden damarlarında çok ciddi tıkanıklık tespit edildiği bilgisini veren Durdu, "Bu durum anjiyo ve stent takılması uygun olmayan bir problem olduğundan ameliyat kararı alındı. Hastanın kalp damar cerrahisine başvurması üzerine, ekip olarak yaptığımız değerlendirmenin ardından minimal invaziv endoskopik kalp ameliyatı kararı uygun bulundu." diye konuştu.

Bolat'a uygulanan operasyonda, hastanın 4. kaburga aralığından yaklaşık 4 santimetrelik bir kesi açıldığını belirten Durdu, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kesi aracılığıyla öncelikle göğüs içindeki damarı endoskopik yöntemlerle baypas için kullanılabilir hale getirdik, sonrasında bacak damarları açıldı. Ardından açık kalp ameliyatlarında ne yapılıyorsa kapalı operasyonda da aynı prensiplere uyarak hastamızın 3 damarına baypas yapılarak tıkanıklık açıldı.

Ameliyat yaklaşık 2,5 saat sürdü. Hastamız ertesi gün yoğun bakımdan çıktı. Hastamızın genel sağlık durumu çok iyi. Taburcu olduktan bir hafta sonra normal yaşantısına dönerek işini yapabilecek."

"Şu anda sağlığımdan hiç şüphe duymuyorum"

Demir doğrama ustası, evli ve 2 çocuk babası Bolat da yaklaşık 2 ay önce rahatsızlandığını, merdiven çıkarken ve yürürken zorlandığını, nefes almakta sıkıntı yaşadığını anlattı.

Şiddetli nefes darlığı üzerine hastaneye başvurduğunu dile getiren Bolat, şunları söyledi:

"Bir an için yaşamımın biteceğini hissettim. Eşime ve çocuklarıma sorumluluklarım vardı. Endişe ediyordum. Yurt dışında tedavi olabilir miyim diye de araştırma yaptım. Bir akrabamız yurt dışındaydı. Hollanda'dan ona da Türkiye'yi ve Serkan Hoca'mızın ismini önermişler. Ben de Serkan Hoca'ya muayene olmuştum zaten ve ameliyat oldum. Şu anda sağlığımdan hiç şüphe duymuyorum. Taburcu olduktan sonra ne yapabilir ki bir insan. Çocuklarımla eşimle mutlu olmak, ailemin ve mesleğimin başına dönmek istiyorum."

Bolat, bir Türk vatandaşı olarak hekim ve sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduğunu vurgulayarak, "Hepsi çok değerli, hastaları iyileştirmek için büyük gayret gösteriyorlar, bizlere değer veriyorlar, kendi yakınları gibi davranıyorlar." dedi.

Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor
Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor
Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor
Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor

Kalp Damar Bölümü, Bolat, Kalp, Ölü, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi         
18:27
Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu         
17:18
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapalı ve küçük cerrahiyle kalp damarlarındaki birden fazla tıkanıklık açılabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei