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Kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları

6 dakika önce

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları konusunda bilgi verdi.

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Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları konusunda bilgi verdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yıllar boyunca açık cerrahi girişimlerle yapılan göğüs cerrahisi ameliyatlarının günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle artık kapalı yöntemlerle de gerçekleştirildiği belirtti.

Video Yardımlı Torasik Cerrahi'nin (VATS) göğüs cerrahisi ameliyatlarında yıllardır uygulanmakla birlikte son yıllarda akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih edildiği anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. 2008 yılında dünya genelinde 1,6 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde akciğer kanseri insidansı erkeklerde yüz binde 74,2, kadınlarda yüz binde 9,3 olarak bildirilmiştir. Ayrıca Türkiye'de yıllık beklenen yeni olgu sayısı 30 bindir. Bunların yaklaşık yüzde 82'si küçük hücre dışı akciğer kanseri olup bunların da yüzde 27'si ameliyat edilebilir hastalardır. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS tercih edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağrı, daha hızlı taburculuk ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir."

VATS lobektomi ameliyatının avantajları anlatan Çelik, "Video yardımlı torasik cerrahi minimal invaziv bir girişim olup açık cerrahi girişimlerle cerrahi ilkeler aynıdır ancak cerrahi teknik farklıdır. Bu girişimle tanısı bilinmeyen akciğer lezyonlarının örneklenmesi yoluyla akciğer kanserinin tanısının elde edilmesini sağlayabilir ve erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

Burçin Çelik, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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