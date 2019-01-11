Son Dakika Haberleri: Kapalı Yüzme Havuzu Projesi İçin Çalışmalar Başladı

Kapalı Yüzme Havuzu Projesi İçin Çalışmalar Başladı

4 dakika önce

Ankara ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçeye kazandırılacak kapalı yüzme havuzunun bakanlık ile birlikte yapılacağının müjdesini verdi.

Kapalı Yüzme Havuzu Projesi İçin Çalışmalar Başladı, System.String[]
Ankara ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçeye kazandırılacak kapalı yüzme havuzunun bakanlık ile birlikte yapılacağının müjdesini verdi.

İlçeye yeni bir proje kazandırma gayreti ile Gazi Meclis'e yaptığı ziyarette Başkan Bakıcı, Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun da katılımlarıyla ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüştü. Bozüyük'e yapılması planlanan kapalı yüzme havuzunun detaylarının konuşulduğu görüşmede Başkan Bakıcı, bu projenin ilçeye bir an önce kazandırılmasının önemine değindi. Buradaki görüşmenin ardından Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'yı ofisinde, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i iktidar kulislerinde ziyaret eden Başkan Bakıcı çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak sohbet etti. Ankara temaslarının ardından gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilgili bilgi veren Başkan Bakıcı "İlçemize kazandırmak için yoğun gayret gösterdiğimiz kapalı yüzme havuzu projemiz için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun kapısını çaldık. Bakanımızla yaptığımız olumlu görüşmeler neticesinde havuzumuzu Bakanlığımızla birlikte ilçemize kazandıracağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Yaşam
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