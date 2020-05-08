KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR - Son Dakika

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çarşının Kalpakçılar Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.

Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu.